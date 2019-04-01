Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.29
Dolar
5.60
BIST 100
93,784.18
Altın
1,292.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhur İttifakı oylarını korudu

Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 51,74 oy oranıyla yerel seçimi önde tamamladı. Seçimde, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı, yüzde 37,64'te kaldı.

Sinan Uslu   | 01.04.2019
Cumhur İttifakı oylarını korudu

TBMM

Yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 51,74 oy oranıyla seçimi açık ara önde tamamladı. Seçimde, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı yüzde 37,64'te kaldı.

AA muhabirlerinin derlediği bilgiye göre, AK Parti 778 belediyede seçimin galibi oldu.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 51,74 oy oranıyla yerel seçimi önde tamamladı. Seçimde, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı, yüzde 37,64'te kaldı.

Tüm belediyelerin yüzde 44,95'ini AK Parti, yüzde 30,25'ini CHP, yüzde 7,39'unu İYİ Parti, yüzde 6,80'ini MHP, yüzde 4,01'ini HDP aldı. Diğer partiler ise belediyelerin yüzde 6,60'ını kazandı.

Belediye başkanlıklarının tümüne bakıldığında AK Parti 778, CHP 242, MHP 236, HDP 68, İYİ Parti 22, diğer partiler 42 belediyede seçimi birinci tamamladı.

AK Parti büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerle birlikte tüm belediyelerin yüzde 44,95'ini kazanmış oldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar

Benzer haberler

Yavaş'tan Akşener'e teşekkür ziyareti

Yavaş'tan Akşener'e teşekkür ziyareti

AK Parti Ankara'da seçimlere itiraz edecek

İmamoğlu'ndan 'sonuç' açıklaması

'Ben kazandığımızı biliyorum'

'Ben kazandığımızı biliyorum'
'Bu seçimin galibi Millet İttifakı'dır'

'Bu seçimin galibi Millet İttifakı'dır'
Kayyum atanan belediyelerde AK Parti'nin başarısı

Kayyum atanan belediyelerde AK Parti'nin başarısı