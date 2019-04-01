Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.29
Dolar
5.60
BIST 100
93,784.18
Altın
1,292.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

BBP Genel Başkanı Destici: Millet iradesi demokrasinin korunmasının temel unsurudur

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Millet iradesi, demokrasinin korunması, yaşatılması ve her ne şartta olursa olsun saygı gösterilmesi gereken en temel unsurudur." dedi.

Sefa Şahin   | 01.04.2019
BBP Genel Başkanı Destici: Millet iradesi demokrasinin korunmasının temel unsurudur

Ankara

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, millet iradesinin, demokrasinin korunması, yaşatılması ve her ne şartta olursa olsun saygı gösterilmesi gereken en temel unsuru olduğunu belirtti.

Destici, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin ülkeye, devlete ve millete hayırlar getirmesini dileyerek parti mensuplarına seçim sürecinde gösterdiği gayret ve fedakarlık dolayısıyla teşekkür etti.

Milletin demokratik usullere uygun bir şekilde tercihlerini sandığa yansıttığına işaret eden Destici, "Millet iradesi, demokrasinin korunması, yaşatılması ve her ne şartta olursa olsun saygı gösterilmesi gereken en temel unsurudur. Millet iradesine duyduğumuz saygının altını tekrar çizerek seçilen belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile muhtarlarımızı tebrik ediyor, seçildikleri görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Destici, resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kapsamlı bir açıklama yapacaklarını aktararak siyasetin bir kavga aracı haline getirilmemesi ve siyasetçilerin toplumsal gerilimlere sebep olacak üslup kullanmaması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar

Benzer haberler

'Gün gelecektir, bu terör onları da vuracaktır'

'Gün gelecektir, bu terör onları da vuracaktır'