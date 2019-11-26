CHP'li milletvekilleri Muharrem İnce'nin 'çete' iddiasını değerlendirdi
CHP'nin Meclis Grup toplantısı öncesinde, milletvekilleri, gazetecilerin sorusu üzerine, Muharrem İnce'nin "CHP içinde çete" olduğuna yönelik iddiasını değerlendirdi.
TBMM
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin "CHP içinde çete" olduğuna yönelik iddiasına ilişkin, parti sözcüsü Faik Öztrak'ın gereken açıklamayı yaptığına işaret ederek, söylenecek sözün olmadığını dile getirdi. "Kumpas" iddiasının hatırlatılması üzerine Torun, "Açık. Sizce yok mu?" diye karşılık verdi.
- CHP Sözcüsü Öztrak: Kumpas CHP'ye kurulmuştur
- CHP'li İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddialarına yanıt
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye'nin çok daha yakıcı sorunlarının bulunduğunu söyledi. Emir, İnce'nin "çete" ifadesine katılmasının mümkün olmadığını belirterek, bu tartışmaları aile içinde daha sağlıklı yapmak gerektiğini kaydetti.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İnce'nin sözlerine karşı hiçbir şey söylemek istemediğini belirterek, "Sadece üzüntümü ifade etmek istiyorum." dedi.
"Kumpas konusuna katılıyorum ama çete konusuna katılmıyorum"
CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, "kumpas" konusuna katıldığını ancak "çete" konusuna katılmadığını vurguladı.
Özel, bir açıklama beklediklerini dile getirerek, "Genel Merkezimiz, Genel Başkanımız bir açıklama yapacaktır, sorun çözülecektir diye inanıyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.