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Politika

CHP'li büyükşehir belediye başkanları İzmir'de

CHP'den seçilen büyükşehir belediye başkanlarının katıldığı çalıştayın ikincisi İzmir'de gerçekleştirildi.

Halil Fidan   | 01.11.2019
CHP'li büyükşehir belediye başkanları İzmir'de Fotoğraf: Emin Mengüarslan / AA

İzmir

CHP'den seçilen büyükşehir belediye başkanları, İzmir'de düzenlenen çalıştayda bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir otelde yapılan çalıştayın açılışında, yürüttükleri çalışmalar hakkında konuşmanın ve deneyimlerin paylaşılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Halkın sorunlarına çözüm için hareket ettiklerini vurgulayan Soyer, şöyle konuştu:

"Yönettiğimiz şehirlerin toplam nüfusu yaklaşık 40 milyon kişiye yani ülkemizin yarısına tekabül ediyor. Bu durum, omuzlarımızdaki yükün ağırlığını artırmakla beraber, bizleri seçen vatandaşlarımızın sorunlarına ortak çözüm üretmemizi de zorunlu kılıyor. Şahsım da dahil burada bulunan 10 büyükşehir belediye başkanı olarak seçildiğimiz şehirlerde ekonomik ve sosyal sınıfı, etnik yapısı, inancı, dili, kültürü ve düşüncesi bakımından çok farklı toplumsal kesimlerin talep ve beklentilerine cevap olmakla sorumluyuz."

Yaklaşık 2 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle büyükşehir belediye başkanları olarak Ankara'da toplantıya katıldıklarını hatırlatan Soyer, orada tespit edilen yerel yönetimler komisyonuna davet edilmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Yönettikleri şehirlerin içinde birçok farklılığı barındırdığına işarete eden Soyer, "Bizim farklılıkları pragmatik bir siyaset anlayışıyla değil, bugünü değiştiren geleceği doğru inşa edebilen gözlerle okumamız gerekiyor. Alevilerin cemevi talebini, Kürtlerin ana dilinde kamusal alanda hizmet isteğini, Romanların kültürlerini yaşatacakları alanları, Suriyeli sığınmacılar meselesini, engellilerin yaşadıkları zorlukları, kadın özgürlüğünü, işsizliği ve onlarca toplumsal sorunun çözümünü sadece Ankara'nın insafına ve tasarrufuna bırakacağımız aşamayı çoktan geçtik." değerlendirmesini yaptı.

Basına kapalı devam eden çalıştaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldı.

Çalıştayın ilki 29 Ağustos'ta İstanbul'da yapılmıştı. 

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