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Katar - Türkiye İş Formu
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz." dedi.

Mümin Altaş   | 01.11.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Marriott Otel'de düzenlenen Katar-Türkiye İş Formu'nda yaptığı konuşmada "Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz." dedi.

Oktay, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin iki yüzlü tavrını açıkça ortaya koymuştur. Bu tavır, Katar'a karşı Arap dörtlüsü tarafından uygulanan haksız ambargo ve yaptırım kararlarının arkasındaki zihniyetle aynıdır."

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