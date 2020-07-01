Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,644.40
Altın
1,774.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP'li Ağbaba: Türkiye'nin çıkarları için mücadeleye devam edeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Bir adım geri adım atmayacağız, Türkiye'nin çıkarları için mücadeleye devam edeceğiz. Ismarlama fezlekelerle bizlere geri adım attıramazlar." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 01.07.2020
CHP'li Ağbaba: Türkiye'nin çıkarları için mücadeleye devam edeceğiz

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hakkında, yazılı açıklamasında, 1 Ocak 2019'da partisinin Sakarya İl Başkanlığı önünde yaptığı basın açıklaması nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke hazırlandığını belirtti. 

Aynı yer ve zamanda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un da yaptığı konuşma nedeniyle aynı suçtan fezleke hazırlandığını anımsatan Ağbaba, "Bu fezleke, hukukun ayaklar altına alınmasının, saray hukukuna döndüğünün kanıtıdır. Yargıyı arka bahçeleri haline getirdiler. Saray talimatıyla açılan davalara son yıllarda saraya şirin görünmek için açılan davalar eklenmeye başlandı. 'Tank Palet Fabrikasını satmak vatana ihanettir' cümlesinden Cumhurbaşkanına hakaret ve iftira sonucu çıkarmak zorlama bir karardır. Hukuki de vicdani de değildir." değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba, 100 fezleke gönderilse de gerçekleri söylemeye devam edeceklerine dikkati çekerek, "Bir adım geri adım atmayacağız, Türkiye'nin çıkarları için mücadeleye devam edeceğiz. Ismarlama fezlekelerle bizlere geri adım attıramazlar." ifadesine yer verdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti
'ABD Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın tüm stokunu satın aldı' iddiası
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Bağcılar'da 6 bin iş yeri denetlendi
Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

CHP'li Ağbaba: Türkiye'nin çıkarları için mücadeleye devam edeceğiz

CHP'li Ağbaba: Türkiye'nin çıkarları için mücadeleye devam edeceğiz