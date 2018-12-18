CHP'den 'yerel seçim' eğitimi

Yerel seçimlerde başarıyı hedef olarak belirleyen CHP, il, ilçe, kadın ve gençlik kolları ile kendi belediyelerindeki medya sorumlularına "Medya ve sosyal medya yönetimi ile yerel seçim örgütlenmesi" konularında eğitim verecek.

ANKARA - Mehmet Tosun

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bir yandan belediye başkan adaylarını açıklamaya devam eden CHP, diğer yandan parti içi eğitimlere hız verdi.

Yerel seçim sürecinde yürütülecek propaganda teknikleri için genel merkez bünyesinde bir çalışma yürüten parti, medyayı aktif kullanmak ve yerelde örgütlemeyi sağlamak için işe partililerin eğitimiyle başlayacak.

Bu kapsamda, Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığı koordinasyonunda parti genel merkezinde iki günlük eğitim programı düzenlenecek.

İlk eğitimi, 19 Aralık Çarşamba günü CHP'li belediyelerdeki medya ve sosyal medya sorumluları ile belediye meclisi basın danışmanları alacak.

Eğitimin ikincisi ise 20 Aralık Perşembe günü il, ilçe, kadın ve gençlik kollarının medya ve sosyal medyadan sorumlu yönetim kurulu üyelerine verilecek.

Sunumların yapılacağı eğitimlerde, katılımcılara bir "yol haritası" niteliğinde broşürler de dağıtılacak.

"Başarıya odaklandık"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçimde başarıya odaklandıklarını, bu kapsamda çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Bu süreçte, medyanın etkin ve verimli kullanılmasının önemine işaret eden Özkan, "CHP olarak, yaklaşan yerel seçimlerde ihtiyacımız olan sosyal medyayı ve örgütlenmeyi organize etmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda vereceğimiz eğitimlerle il ve ilçelerimizde medya ve sosyal medya konularında çalışma yapan arkadaşlarımızı son teknolojik gelişmeler konusunda bilgilendireceğiz." diye konuştu.

Eğitimlere, 81 ilden partililerin katılacağını ifade eden Özkan, bu yöndeki çalışmalarının süreceğini kaydetti.







