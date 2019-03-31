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Politika

CHP'den 'Ankara' açıklaması

CHP Ankara Milletvekili Koç, "Bizim elimizdeki veri akışına göre yüzde 5-6 puan farkla Ankara, Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş tarafından kazanılmıştır." dedi.

Mehmet Tosun,Barış Gündoğan   | 31.03.2019
CHP'den 'Ankara' açıklaması

Ankara

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, beraberindeki İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Ankara'da demokrasi ve Cumhuriyet adına bir tarih yazıldığını ifade eden Koç, CHP oylarının ağırlıkta olduğu metropol ilçelerde açılmamış yüzde 40'a yakın sandığın bulunduğunu belirtti.

Koç, Ankara seçimlerine ilişkin parti genel merkezine gelen verileri paylaşırken, "Bizim elimizdeki veri akışına göre yüzde 5-6 puan farkla Ankara, Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş tarafından kazanılmıştır. Elimizdeki veriler çok açık ve net. Hem elimizdeki simülasyon verileri hem diğer akışlar, resmi yavaşlatılmış bilgi akışı dahi 3 puana yakın bir fark gösteriyor." diye konuştu.

Sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin birçok yerinde son derece gelişmiş teknolojiyle donatılmış olan Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) veri akışını 56 dakika dondurduğunu kaydeden Koç, CHP Genel Başkan Yardımcılarının bu sürecin takipçisi olduğunu vurguladı.

Koç, sandık görevlilerinden tüm tasnif işlemi bitinceye kadar sandıkların başından ayrılmamalarını istedi.


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