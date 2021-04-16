CHP'de seçime dönük çalışmalar devam ediyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, yarın seçim olacakmış gibi hazırlık yaptıklarını belirterek, "Örgütle ilgili, örgütün performansını ölçen, örgütün sahadaki çalışmasını artırmaya çalışan, onları teşvik eden bir yöntem izliyoruz." dedi.
Ankara
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dinamik bir örgüt yapısı oluşturmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda oy alamadıkları illere ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Salıcı, az oy alınan bölgelerdeki il başkanlarıyla sürekli toplantılar düzenlediklerini ve sorunları masaya yatırdıklarını söyledi.
Salıcı, "Yarın seçim olacakmış gibi seçime hazırlanmak durumundayız. Örgütle ilgili, örgütün performansını ölçen, örgütün sahadaki çalışmasını artırmaya çalışan, onları teşvik eden bir yöntem izliyoruz." dedi.
Örgüte dönük çalışmaları yaparken, üye kayıtlarına da ayrıca önem verdiklerini dile getiren Oğuz Kaan Salıcı, genel merkez kayıtlarından yola çıkarak üyeleri bulunmayan köy ve beldelere kadar tespitler yaptıklarını, oy çıkmayan sandıkları tek tek incelediklerini ifade etti.
Salıcı, "Üyemiz olmayan mahallemiz ve köyümüz kalmayacak. Parti programını bilen, partiye gönül vermiş, sokağa çıktığında kendini dinletebilen kişilerin partiye üye olması bizler için kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.
Sandık görevlendirmesini şimdiden yapıyoruz
Seçim güvenliği açısından sandık görevlendirmesinin önemine değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, sandık örgütlenmesinin planlamasını da şimdiden yaptıklarını bildirdi.
Mahalle mahalle, sandık sandık üyelerin görevlendirmesini belirlediklerini aktaran Salıcı, şunları kaydetti:
"Sandık başında önümüzdeki ilk genel seçimde görev alacak arkadaşları şimdiden belirliyoruz. Önümüzdeki ilk seçimde görevlimizin olmadığı sandık kalmayacak. Sandık güvenliği dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri. Örgütlerimizin sahada vatandaşa partimizin politikalarını, partimizin çözüm önerilerini anlatıyor olmalarını da ayrıca önemsiyoruz elbette. CHP’li belediyelerimizin yaptığı hizmetlerin anlatılıyor olması önemli. Toplumun en küçük parçası olan mahalleler ve buralarda kurulan bağlar vatandaşa etkili dokunabilmek adına çok önemli."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.