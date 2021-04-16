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Politika

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, 'Gençlik kollarının 'aileleri ikna yöntemi' diye bir stratejisi yoktur'

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti'nin doğrudan gençlerle iletişim kuran, karar mekanizmalarının hepsinde tabuları kırarcasına gençleri temsil eden yegane parti olduğunu ifade etti.

Tanju Özkaya   | 16.04.2021
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, 'Gençlik kollarının 'aileleri ikna yöntemi' diye bir stratejisi yoktur'

Ankara

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, gençlik kollarının "aileleri ikna yöntemi" diye bir stratejisinin olmadığını bildirdi.

Eyyüp Kadir İnan, açıklamasında şunları kaydetti:

"AK Parti Gençlik Kollarının 'aileleri ikna yöntemi' diye bir stratejisi yoktur. Olamaz. Haberleri gülerek okuduk. Ama bu bayat siyaset anlayışı ancak 'her CHP'li aileden birisinin HDP'ye oy verecek' çağrısı yapanların işi olabilir. Girdiği her seçimden zaferle çıkan partimizin 'gençlerle' olan bağını sorgulamak ise adeta büyük bir ironidir. Verilerle konuşmak işlerine gelmiyor tabii. Türkiye'nin gençleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın tüm adaletsiz düzenine karşı duruş göstermeye devam edecek."

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