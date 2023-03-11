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Politika

CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlayacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu, pazartesi başlayacak ve 20 Mart'a kadar sürecek.

Utku Şimşek, Barış Gündoğan  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlayacak

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de milletvekilliği seçimleri için aday adaylarından alınacak ücretler de belirlendi.

Parti genel sekreterliğinden il örgütlerine gönderilen yazıya göre, 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek.

Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.

20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak.

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