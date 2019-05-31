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Politika

CHP'de bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak

CHP'nin siyasi partilerle ve örgütle bayramlaşması Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 5 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

Barış Gündoğan   | 31.05.2019
CHP'de bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak

Ankara

CHP'nin siyasi partilerle ve örgütle bayramlaşması, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olacak.

CHP'nin Ramazan Bayramı programı belli oldu. Buna göre, CHP'nin siyasi partiler ve örgütle bayramlaşması, bayramın ikinci günü olan 5 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

Partinin kabul heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz başkanlığında, Parti Meclisi (PM) üyesi Ali Hikmet Akıllı ve Kadın Kolları MYK üyesi Figen Kahya'dan, Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya başkanlığındaki ziyaret heyeti ise Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Eda Yüksel'den oluşuyor.

CHP heyeti ilk olarak saat 9.30'da AK Parti'yi ziyaret edecek. Heyet daha sonra saat 10.00'da DSP'yi, 10.20'de Vatan Partisini, 10.40'ta HDP'yi, 11.00'de İYİ Parti'yi, 11.30'da BBP'yi, 11.55'te DP'yi, 12.10'da MHP'yi, 12.30'da Saadet Partisini, 12.50'de ise Anavatan Partisini ziyaret edecek.

CHP'de aynı saatlerde, aynı partiler bayramlaşma için kabul edilecek.

CHP'nin örgütle bayramlaşması da aynı gün 13.30-14.30 saatlerinde CHP Genel Merkez Lobisi'nde yapılacak.

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