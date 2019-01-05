CHP'de başkan adayına itiraz eden 160 kişi daha istifa etti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir ay önce CHP belediye başkan adayına itiraz eden 44 üyenin ardından 160 kişi daha partiden istifa etti.

KAHRAMANMARAŞ

Aralarında eski CHP Pazarcık İlçe Başkanı Mustafa Çağşar ve meclis üyelerinin de bulunduğu 160 kişi, toplu olarak istifa etmek için DSP Pazarcık İlçe Teşkilatı önünde toplandı. Daha sonra CHP İlçe Başkanlığına giden topluluk, istifa dilekçelerini partiye teslim etmek istedi. CHP Pazarcık İlçe Başkanı Veysel Şevran ise istifa dilekçelerini kabul etmeyerek ilçe seçim kuruluna teslim etmelerini istedi. Bunun üzerine partililer de "Burası CHP İlçe Teşkilatı değil mi? Üye olurken üyelik dilekçelerimizi alıyorsun da istifa edince niye kabul etmiyorsunuz." diye tepkilerini dile getirdi.

Grup adına açıklama yapan Çiğdem Zorba, bizzat seçilmesi için emek verdikleri CHP'li milletvekili ve ekibinin, partinin temeli olan adalet ve demokrasiden uzaklaştığını gördüklerini belirtti.

Yapılan kamuoyu yoklamalarına rağmen halkın öneri ve uyarılarının hiçe sayılıp birkaç kişinin kendi kişisel çıkarları uğruna partinin zarar görmesini umursamayan bir anlayış ile yollarına devam etmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Zorba, şunları kaydetti:

"Halkın istediği aday ile ilgili tüm olumlu kararları vekilliğini kullanarak genel merkeze iletmeyip, mevcut vekilin taraflı bir tutum sergilemesi, CHP üyeleri olarak yapmış olduğumuz hiçbir uyarının dikkate alınmaması, ön seçim dahil tüm adaletli seçenekleri hiçe sayarak partimize yakışmayacak şekilde ve üslupla kendi kararlarını parti örgütümüze ve ilçemize dayatmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte birilerinin bireysel çıkarları için hareket eden kişilerin baskılarıyla değil, doğru ve dürüstlük yolunda kendi çizgimizden şaşmadan ilerlemek için yıllardır emek verdiğimiz fakat adalet, dürüstlük ve demokrasi gibi temel ilkelerimizden şu anki mevcut yönetim ve parti vekilinin uzaklaşmasından dolayı üyesi olduğumuz CHP'den istifa ediyoruz."

Partiye üye 160 kişi, pazartesi günü istifa dilekçelerini Pazarcık İlçe Seçim Kuruluna teslim edeceklerini bildirdi.

CHP Genel Merkezi tarafından belirlenen Pazarcık Belediye başkan adayına itiraz eden 44 kişi, 8 Aralık 2018'de partilerinden istifa dilekçelerini CHP Pazarcık İlçe Başkanı Veysel Şevran'a vermişti.

Muhabir: İsmail Hakkı Demir