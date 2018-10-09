CHP yerel seçim kampanyasını cuma günü başlatacak

ANKARA - Barış Gündoğan

CHP'nin, çalışmalarını uzun bir zamandır sürdürdüğü Yerel Seçim Strateji Belgesi'nin ana başlıkları belli oldu. Kampanyanın startı cuma günü verilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP, kampanya dönemini resmi olarak cuma günü başlatacak.

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında uzun süredir üzerinde çalışılan Yerel Seçim Strateji Belgesi'nin bazı ana başlıkları da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından cuma günü belediye başkanları toplantısı ile kamuoyuna açıklanacak.

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek belediye başkanları toplantısıyla seçim startını verecek Kılıçdaroğlu, kampanya dönemine ilişkin yapmayı planladıkları çalışmaları aktaracak.

Kılıçdaroğlu, aynı merkezde akşam da Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından ikinci kez düzenlenecek törenle Yerel Yönetim Ödülleri'ni sahiplerine verecek.

Belge kademe kademe açıklanacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun cuma günü düzenlenecek törenle yerel seçimin startını vereceğini söyledi.

Cuma günü CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nı gerçekleştireceklerini bildiren Torun, "Burada yerel seçim startını vermiş olacağız. Genel Başkan, bu toplantıda strateji belgesine ilişkin ana başlıkları paylaşacak. Belgenin tamamı kademe kademe paylaşılacak." dedi.

Toplantıda CHP'li belediyelerin "ne yaptığını" ve "bundan sonra ne yapacağını" anlatacaklarını dile getiren Torun, şu ifadeleri kullandı:

"CHP, yerel yönetimlerde ilkleri başarmış bir partidir. Yerel anlamda bugüne kadar çok sayıda hizmeti kentlere kazandırdık. Bunu daha da geliştirerek, büyüterek insanımızı kucaklayan, ayrıştırmayan, her türlü hizmeti sunan bir anlayışla çözüm üreteceğiz. Bugünü değil, yarını kuracağız."

Kent kimliği vurgusu

CHP'nin strateji belgesinde kentlerin bütün unsurlarıyla ve özgün yapısıyla yeniden ayağa kaldırılmasına yer verdiklerini aktaran Torun, seçmene, şehirlerin yeniden kent kimliğine kavuşturulmasını, tarihsel, kültürel kimliği ile hak ettiği yere ulaştırılmasını, kent halkının eşit hizmet almasını vadedeceklerini söyledi.

Torun, şunları kaydetti:

"Kentlerimiz çok göç aldı, inanılmaz kalabalıklaştı. Artık kentlerimizi yaşanılır hale getirmemiz lazım. Hangi bölgeden olursa olsun, hangi kimliğe sahip olursa olsun, hangi gelir grubuna sahip olursa olsun herkesin eşit hizmet aldığı, bir arada yaşadığı ve sorunun değil, çözümün olduğu bir kent anlayışını hayata geçireceğiz. Bu vaatlerimizi halka ulaştırırken de bütün mecraları kullanacağız. Sosyal medyayı da açık alanları da kullanacağız. Birebir evlere girip her yerde olacağız, her alanda çalışacağız."