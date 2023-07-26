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Politika

CHP YDK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı partiden ihraç etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiden ihracına karar verdi.

Esin Işık  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
CHP YDK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı partiden ihraç etti

Ankara

CHP YDK'nin, parti genel merkezinde 1,5 saat süren toplantısında, Tanju Özcan'ın dosyasının da aralarında bulunduğu 3 dosya görüşüldü.

YDK Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özcan hakkında, CHP Tüzüğü'nün "kesin çıkarma cezası gerektiren parti suçları" başlıklı maddesinin, "programa, tüzük kurallarına, kurultay, yetkili organ ve grup kararlarına aykırı davranmak" ile "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" bendleri kapmasında, kesin çıkarma cezası verildi.

Tanju Özcan, CHP YDK'nin ihraç kararını yargıya taşıyacak

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın avukatı Kübra Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) verdiği ihraç kararıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını bildirdi.

Tanju Özcan'ın dosyasının görüşüldüğü CHP YDK'nin ardından açıklama yapan Kübra Özcan, kurula sözlü savunmada bulunduğunu söyledi. Sadece usule ilişkin savunma yaptıklarını belirten Özcan, "Süre talep ettik çünkü yasal savunma süremiz henüz dolmamıştı. Fakat bizim itirazlarımız değerlendirilmeksizin ve süre verilmeksizin ihraç kararı çıktı. Bu itirazlarımız değerlendirilmediğinden kararı kabul etmiyoruz." dedi.

Kübra Özcan, YDK'nin "kesin çıkarma cezası" kararıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını söyledi.

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