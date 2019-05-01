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İşçiler Bolu Belediyesi önüne siyah çelenk bıraktı

Bolu Belediyesinden işten çıkarılan ve eylem yapan işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediyenin önüne "Söz namustur" yazılı siyah çelenk bıraktı, eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da işçilere destek verdi.

Mehmet Emin Gürbüz   | 01.05.2019
İşçiler Bolu Belediyesi önüne siyah çelenk bıraktı

Bolu

Bolu Belediyesinden işten çıkarıldıkları gerekçesiyle eylem yapan işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediyenin önüne "Söz namustur" yazılı siyah çelenk bıraktı.

Demokrasi Meydanı'nda eylem yapan işçilere, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Kocaeli, Zonguldak, Eskişehir, Ankara ve Kastamonu'dan gelen sendika üyelerinin yanı sıra eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da destek verdi.

Yılmaz, işçilerin işe geri alınması için başlatılan imza kampanyasına imza attı.

İşçiler adına açıklama yapan Belediye-İş Sendikası Denetleme Kurulu Başkanı İdris Ersoy, sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kuralsızlaştırmaya, işten atılmalara, yeni özelleştirmelere, kayıt dışı ve düşük ücretle çalıştırılmaya, insan onuruna yakışmayan her türlü işe ve her türlü davranışa "hayır" dediklerini belirtti.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Bolu Belediyesinde haksız ve sebepsiz işten çıkarmalara 'dur' demek için, işten çıkartılan 97 emekçinin işe geri alınması için buradayız. Bugün 1 Mayıs'ta, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı noter huzurunda verdiği 'Hiçbir emekçiyi işten çıkartmayacağım.' şeklindeki taahhüdünü yerine getirmeye bir kez daha davet ediyoruz. Kendisini iş yeri barışını yeniden tesis etmeye çağırıyoruz. Sayın Özcan, gittiğiniz yol, yol değildir."

Konuşmanın ardından işten çıkarılan işçiler ve sendika üyeleri tarafından üzerinde "Söz namustur" yazılı siyah çelenk, belediye önüne bırakıldı.

"İşçilere bütçenin yüzde 18'i ödenmekte"

İşçilere destek olmak için alana gelen eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Herkesin hesabı meydanda. Şu an personel giderlerimiz bütçemizin payında yüzde 18'e geldiği halde 97 kadar arkadaşın dışarıya çıkarılması hem Bolu'ya hem Bolu Belediyesine hem de çıkartılan işçilere saygısızlıktır." dedi.

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