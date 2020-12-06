CHP Sözcüsü Öztrak: Milletin işini koruyacak tedbirler mutlaka alınmalı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "Salgınla mücadelede sosyal hareketliliği azaltacak kısıtlamalar elbette olmalıdır. Fakat bu kararlarla beraber milletin işini, vatandaşın aşını koruyacak tedbirler de mutlaka alınmalıdır." dedi.
Ankara
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.
Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı bakımından 330 milyon nüfuslu ABD'den sonra dünyada ikinci sırada olduğunu ifade eden Öztrak, "Salgın bu olağanüstü boyutlara gelene kadar hangi önlemler alındı? Kritik vaka eşikleri geçilirken ne yapıldı?" sorularını yöneltti.
Fedakar sağlık ordusunun yorgun ve bitkin olduğunu, hastanelerin yoğun bakımlarının dolup taştığını, bazı hastanelerde sedyelerde yer olmadığını belirten Öztrak, hastane girişinde test kuyruklarının ve gasilhanelerin önünde tabut sıralarının bulunduğu bir fotoğrafı basın mensuplarına gösterdi.
Öztrak, salgında ikinci dalganın geleceğinin belli olduğunu dile getirerek, bir yaz boyunca ikinci dalgaya hazırlık için hiçbir şey yapılmadığını bildirdi.
Salgınla mücadelede alınan önlemler
Hafta içi ve hafta sonu yapılan kısıtlamaları hatırlatan Öztrak, "Salgınla mücadelede sosyal hareketliliği azaltacak kısıtlamalar elbette olmalıdır. Fakat bu kararlarla beraber, milletin işini, vatandaşın aşını koruyacak tedbirler de mutlaka alınmalıdır. Tüm dünya bunu böyle yapıyor." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sakarya'daki Tank Paleti Fabrikası ile ilgili olarak, "Bir iftira ile karşı karşıyayız. Yapılan işlemin adı satış değil, özelleştirme değil, işletme devridir" ifadesini kullandığını aktaran Öztrak, 19 Aralık 2018'de imzalanan kararı göstererek, "Bu kararın altındaki imza kimin? Erdoğan'ın. İmzaladığınız bu karar, 'yapılan işin adı özelleştirmedir' diyor. Biz de soruyoruz, bu iş özelleştirme ise başka kimlerden teklif aldınız?" diye konuştu.
"Enflasyon rakamları geriye doğru güncellenmelidir"
Bugün borcundan dolayı Türkiye genelinde 590 bin ailenin doğal gazının, 123 bin ailenin ise elektriğinin kesildiğini aktaran Öztrak, kasımda aylık enflasyonun rekor kırıp, 12 aylık enflasyonun yüzde 14'ü aştığını kaydetti.
TÜİK'e göre son 3 ayda gerçekleşen enflasyonun yüzde 5,5, ancak akademisyenlerden oluşan "Enflasyon Araştırma Grubu"na göre yüzde 9,9 olduğunu kaydeden Öztrak, şu değerlendirmede bulundu:
"Şu anda asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Yarın öbür gün memurun, emeklinin maaş zamları da belirlenecek. Tüm bu ücret ve maaş görüşmelerinde en önemli gösterge enflasyon. Milletin maaşını, ücretini artırırken makyajlı TÜİK enflasyonunu dikkate alırsanız, milletimizi enflasyona ezdirirsiniz. Buradan çok açık, çok net bir çağrı yapıyoruz. Tıpkı vaka sayılarında olduğu gibi enflasyon rakamları da geriye doğru güncellenmelidir. İşçinin, memurun, emeklinin aylığı gerçek enflasyona göre belirlenmelidir."
Öztrak, asgari ücret görüşmelerinin aylık en az 3 bin 100 liradan başlaması gerektiğini dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.