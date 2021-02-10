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Politika

CHP Sözcüsü Öztrak, işsizlik rakamlarını değerlendirdi

CHP Sözcüsü Öztrak, "2020'de çalışmaya hazır ama iş aramaktan vazgeçen yurttaşlarımızın sayısı, Türkiye tarihinde ilk kez işsiz sayımızın üzerine çıktı" dedi.

Barış Gündoğan   | 10.02.2021
CHP Sözcüsü Öztrak, işsizlik rakamlarını değerlendirdi

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının özellikle iş gücü ve istihdam piyasası üzerinde yıkıcı etkiler doğurduğunu belirtti.

Öztrak, Kasım 2020 dönemi işsizlik rakamlarına ilişkin yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını 2020'de, iş gücü ve istihdam üzerinde yıkıcı etkiler yaratsa da bu etkilerin TÜİK'in rakamlarına yansımadığını belirtti.

Geçen yılın tamamında çalışma çağındaki nüfusun 1 milyon 108 bin kişi artmasına karşın, aynı dönemde 1 milyon 678 bin kişinin iş gücü piyasasından çekildiğini aktaran Öztrak, yine 2020'de 1 milyon 272 bin kişinin işini kaybettiğini bildirdi.

Bunun, Türkiye tarihinde tek bir yılda kaydedilen en yüksek istihdam kaybı olduğunu aktaran Öztrak, "Buna karşın, TÜİK’in rakamlarına göre 2020’nin tamamında işsiz yurttaşlarımızın sayısı 406 bin kişi gerilemiş ve işsiz sayısı 4 milyon 63 bin kişi olmuştur. Oysa 2020’nin tamamında iş aramadığı halde çalışmaya hazır olan yurttaşlarımızın sayısı 4 milyon 209 bine sıçramıştır. 2020’de çalışmaya hazır ama iş aramaktan vazgeçen yurttaşlarımızın sayısı, Türkiye tarihinde ilk kez işsiz sayımızın üzerine çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

İşsizliğin Türkiye'nin en önemli beka meselesi haline geldiğini vurgulayan Faik Öztrak, şunları kaydetti:

"Özellikle genç nüfustaki işsizlik kaygı vericidir. Kasım ayında, 15-29 yaş arasında 5 milyon 529 bin gencimiz, ne bir işte, ne de eğitimdedir. Ev genci olarak annesinin babasının eline bakmaktadır. Saray hükümeti, ülkemizin en önemli stratejik üstünlüğünü değerlendirememekte ve heba etmektedir. Salgın özellikle iş gücü ve istihdam piyasası üzerinde yıkıcı etkiler doğurmuştur. Önümüzdeki günlerin en önemli gündemi işsiz yurttaşlarımızın nasıl iş sahibi yapılacağı olacaktır.

Yine kapsayıcı bir sosyal destek sisteminin yokluğu bu zor günlerde daha çok hissedilmiştir. Özellikle kayıt dışı çalışan, günlük emeğiyle hayata tutunan yüz binlerce insanımız salgın döneminde büyük sıkıntılar yaşamıştır. Önümüzdeki dönemde kapsayıcı bir sosyal destek sistemini inşa etmek Türkiye’nin bir diğer önemli önceliği haline gelmiştir. Ancak tüm bunlar için Türkiye’de yeni kurullara, yeni kurumlara ve yeni kadrolara ihtiyaç vardır."



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