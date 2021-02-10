Euro
8.54
Dolar
7.04
BIST 100
1,549.02
Altın
1,843.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenliyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Türkiye Satranç Federasyonunun 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen programda konuşuyor Kars’ta "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" icra ediliyor
logo
Politika

Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına tekrar aday olacağını açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 18 Mart'ta yapılacak 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden aday olduğunu bildirdi.

Buket Güven   | 10.02.2021
Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına tekrar aday olacağını açıkladı

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin kurulları müşterek toplantısı sonrasında, parti kurmaylarına yönelik kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, kurultay sürecine değinen Bahçeli, "Eğer uygun bulursanız, davaya hizmetimin devamını arzular iseniz 18 Mart'ta yapılacak kurultayda genel başkan olarak adayım arkadaşlar." ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin açıklaması alkışlarla karşılandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de sığınmacılar ve göçmen işçiler de Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
İsrail'de Kovid-19 vakaları düşmeye başladı
Güney Kore, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına şartlı onay verdi
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 96 bini aştı
Gana'da onlarca milletvekili ve meclis çalışanı Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına tekrar aday olacağını açıkladı

Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına tekrar aday olacağını açıkladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli: AYM'nin Berberoğlu kararı yanlış ve mahsurlu olsa da kararları bağlayıcıdır

Bahçeli'den 'astronot' yerine 'Cacabey' önerisi

Bahçeli, Berberoğlu ile ilgili yargı kararını değerlendirdi: İnfazın durdurulmasına karşıyız

Bahçeli, Berberoğlu ile ilgili yargı kararını değerlendirdi: İnfazın durdurulmasına karşıyız
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye üzerinde plan yapanlar, girdiğiniz yolun sonu uçurum, akıbetiniz mahvoluştur

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye üzerinde plan yapanlar, girdiğiniz yolun sonu uçurum, akıbetiniz mahvoluştur
Milliyetçi Hareket Partisi 52 yaşında

Milliyetçi Hareket Partisi 52 yaşında