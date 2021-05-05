CHP PM Üyesi Gaye Usluer, partisinden istifa etti
CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Gaye Usluer, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Ankara
CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Gaye Usluer, Twitter hesabından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı istifa başvurusunun görüntüsünü paylaştı.
Bugün itibarıyla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Usluer, "Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim." ifadesini kullandı.
Usluer'in, Muharrem İnce'nin kuracağı Memleket Partisine katılması bekleniyor.