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Politika

CHP PM Üyesi Gaye Usluer, partisinden istifa etti

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Gaye Usluer, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Barış Gündoğan   | 05.05.2021
CHP PM Üyesi Gaye Usluer, partisinden istifa etti

Ankara

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Gaye Usluer, Twitter hesabından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı istifa başvurusunun görüntüsünü paylaştı.

Bugün itibarıyla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Usluer, "Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Usluer'in, Muharrem İnce'nin kuracağı Memleket Partisine katılması bekleniyor.

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