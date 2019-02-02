CHP PM toplandı

Bugüne kadar aralarında 17 büyükşehirin de bulunduğu 836 belediye başkan adayını açıklayan CHP'de kalan adayların belirleneceği Parti Meclisi toplantısı başladı.

ANKARA

31 Mart yerel seçimleri için bugüne kadar aralarında 17 büyükşehirin de bulunduğu 836 belediye başkan adayını açıklayan CHP'de, kalan seçim bölgelerinin adaylarının belirleneceği Parti Meclisi (PM) toplandı.

CHP'de bugüne kadar düzenlenen 7 ayrı PM'de, 17'si büyükşehir, 36'sı il, 783'ü de ilçe ve belde olmak üzere 836 belediye başkan adayı belirlendi.

CHP'de merakla beklenen ve aralarında İstanbul'dan 5, İzmir'den de 2 ilçe belediyesi ile bazı illerin bulunduğu 70 civarındaki adayın oylanacağı PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 15.15'te parti genel merkezinde toplandı.

Kılıçdaroğlu, PM öncesinde ise partisinin Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) topladı.

Kılıçdaroğlu başkanlığında 2,5 saat süren MYK'da, PM'ye sunulacak adaylar görüşülerek karara bağlandı.

MYK'nın ardından başlayan PM'de, önceki toplantıda tepkiler nedeni ile geri çekilen Şişli adayı ile reddedilen Silivri belediye başkan adayları ele alınacak. İstanbul’un tartışmalı Beyoğlu, Küçükçekmece ve Maltepe adaylarının da bu PM'de belirlenmesi bekleniyor.

PM'de asıl sürprizin Beyoğlu belediye başkan adayında yaşanması bekleniyor. CHP MYK'de Beyoğlu için ÖDP Genel Başkanı Alper Taş'ın PM'ye önerilmesinin kabul edildiği belirtiliyor.

PM'de Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçe belediye başkan adaylarının da açıklanması bekleniyor. MYK'da Seyhan için Akif Akay, Yüreğir için de Kamuran Karaca isimlerinin PM'ye sunulmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

PM'de İstanbul Kadıköy adayının yeniden değerlendirilebileceği de belirtiliyor. Geçtiğimiz PM'de 29 ret oyuna karşı 30 üyenin oyuyla Şerdil Dara Odabaşı Kadıköy adayı olarak kabul edilmiş ancak salt çoğunluk tartışması yaşanmıştı.

Bazı üyelerin salt çoğunluğu taşımadığı gerekçesiyle itiraz ettiği Kadıköy adayının PM'de tekrar oylanmasının gündemde olduğu belirtiliyor.

3 büyükşehir ile 3 il açıklanmadı

CHP'nin İstanbul'da 5, İzmir'de 2 ilçe adayının yanı sıra halen açıklanmayan 3 büyükşehir ile 3 il adayı daha bulunuyor.

CHP'de Ordu, Şanlıurfa ve Erzurum büyükşehir ile Şırnak, Siirt ve Muş belediye başkanları adayları halen açıklanmadı. PM'de bu yerlerden bazılarının açıklanması beklenirken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kalan yerler için PM'den yetki isteyebileceği belirtiliyor.

CHP'nin bu seçim bölgelerini açıklaması ile İYİ Parti iş birliği kapsamında 20 büyükşehir, 39 il adayının tamamı belirlenmiş olacak.

Kılıç'ın istifası kabul edildi

Geçtiğimiz PM'de, İzmir'in bazı ilçelerindeki adaylara tepki göstererek istifa eden Sevda Erdan Kılıç'ın istifasının kabul edildiği aktarıldı. Kılıç'ın yerine yedek üye Ekrem Kerem Oktay'ın PM üyeliğine getirildiği öğrenildi.

Oktay da Twitter hesabından PM toplantısına çağrıldığını duyurdu.

Keram Oktay, "Parti Meclisi toplantısına resmi davet biraz önce tebliğ edildi. Bugün PM toplantısında temelde 3 konumuz var. Hukukun üstünlüğü, liyakat ve adalet. Kararlar hukuka uygun olmalı, partiye bir fazla oy kazandıracaklar ön safta yerini almalı ve kimse düşüncesi, inancı nedeniyle ayrımcılığa uğramamalı. Bugün bu değerler için yerimizi alacağız." açıklamasını yaptı.

Muhabir: Barış Gündoğan