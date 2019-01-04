ANKARA

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, yerel seçim gündemi ile toplandı.

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, PM sonrası düzenlediği basın toplantısında bugün 102 il, ilçe ve belde belediye başkan adayının onaylandığını belirtirken, toplamda 630 adayı belirlediklerini bildirdi.

Tüm adayları yerel örgütler, milletvekilleri, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve seçmenlerin görüşleri ile belirlediklerini ifade eden Torun, "Adaylarımız arasında, 4 büyükşehir ve 4 il var. Bursa'da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Mersin'de ise Vahap Seçer büyükşehir belediye başkan adayımız oldu." dedi.

Bayburt'ta Kağan Eraslan, Bitlis'te Burhan Küsem, Iğdır'da Sözer Sayan, Kütahya'da ise Eyüp Kahveci'nin belediye başkan adayları olduğunu aktaran Torun, "Seçim yarışının adil, demokratik ve eşit şartlarda geçmesi gerek. Adil ve eşit bir yarışı kazanamayacaklarının telaşıyla aday belirleme işlerinde siyasi ahlaksızlıktan hukuksuzluğa, kamu kaynaklarını kullanmadan medyayı baskı altına almaya kadar her yola başvuruyorlar. Aynı anda hem meclis başkanlığı hem de belediye başkan adaylığını içine sindirebiliyorlar. Hepimizin Cumhurbaşkanı, hepimizin Meclis Başkanını toplumun bir kesiminin adına karşımıza çıkarıyor ve ikisi de aynı anda hem cumhurun başkanı hem partinin başkanı hem meclisin başkanı hem belediyenin başkanı olmaya çalışıyor. Çünkü seçimi kazanamayacaklarını anlayanlar, ellerindeki yetkiyi bırakmıyor, geri dönüş kapısını kapatmıyor."

Torun, şöyle devam etti:

"Biz bu yarışı bir kavgaya çevirmeyeceğiz. Çünkü milletin büyük sorunları var. AK Parti kavga çıkararak, ortalığı karıştırarak, tozu dumana katarak gerçekleri saklamaya çalışıyor. 31 Mart seçimlerine giderken hakikatimiz şudur; millet hayat pahalılığı altında eziliyor. Devletin tüm kaynaklarını seçime seferber ediyorlar, cezaları siliyor, borçları erteliyorlar. Yine de hayat pahalılığını engelleyemiyorlar. Bebeklerin mamalarından, çocukların eğitimlerine, sağlıktan pazara her etiket el yakıyor. Millet yoksullaşıyor. İşsizlik kaygısı tavan yapmış durumda. Herkes seçimden sonra içine düşeceği büyük yıkımın korkusu içinde. AK Parti bu hakikati saklıyor. Bunun için kavga çıkarıyor, gürültü çıkarıyor. Bizim sesimizi değil, milletin sesini bastırmaya çalışıyor. Duyulmasını istemediği ses bizim sesimiz değil, milletin sesi. Milletin refah isteyen sesi. Milletin adalet isteyen sesi. Milletin demokrasi isteyen sesi. Biz, CHP olarak adaylarımızı demokratik yollarla çıkarıyoruz. Kararları ortak akıl ve istişare ile alıyoruz. Kimsenin kaderini kimsenin iki dudağı arasına terk etmiyoruz. Adaylarımızı Ak Parti ile kavgaya hazırlamıyoruz. Kazandığımız şehirlerde hayatı ucuzlatacak projeler geliştirmeye teşvik ediyoruz."

Muhabir: Barış Gündoğan