CHP PM 27 Ocak'ta toplanıyor

CHP Parti Meclisi, yeni belediye başkan adaylarını belirlemek üzere 27 Ocak Pazar günü parti genel merkezinde toplanacak.

ANKARA

CHP Parti Meclisi (PM), yeni belediye başkan adaylarını belirlemek üzere 27 Ocak Pazar günü toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.00'te başlayacak.

Toplantıda, parti içi tartışmaların yaşandığı İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı ile bazı il ve ilçe adaylarının netleşmesi bekleniyor.

Şimdiye kadar 6 Parti Meclisi (PM) toplantısı düzenleyen CHP, 16'sı büyükşehir, 28'i il olmak üzere 698 belediye başkan adayını açıklamıştı.

Muhabir: Mehmet Tosun