Euro
6.39
Dolar
5.78
BIST 100
101,819.10
Altın
1,493.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP PM pazar günü olağanüstü toplanacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak PM'de, bazı yönetmelikler ile bağışlanma taleplerinin ele alınacağı belirtildi.

Barış Gündoğan   | 11.09.2019
CHP PM pazar günü olağanüstü toplanacak

Ankara

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında pazar günü olağanüstü toplanacak.

CHP PM olağan toplantısını Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümü nedeniyle 4 Eylül'de Sivas’ta yapmıştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında yapılan PM'de siyasi gelişmeler ele alınırken, PM’nin gündeminde yer alan yönetmelik değişiklikleri ve bağışlanma maddeleri görüşülmemişti.

Yeniden toplanması kararı alınan PM, 15 Eylül Pazar günü saat 11.00'de parti genel merkezinde olağanüstü toplantıya çağrıldı.

PM'de, "Üye yazılım yönetmeliği", "Milletvekili aday saptama yönetmeliği", "Etik kurul yönetmeliği" ve "Kongreler yönetmeliği"nin yanı sıra daha önce partiden ihraç edilen bazı kişiler için bağışlanma taleplerinin de görüşüleceği ifade edildi.

Bağışlanma talepleri içerisinde daha önce partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın olduğu da öğrenildi. Nazlıaka'nın bağışlanması konusu daha önce de iki kez PM gündemine gelmiş ancak reddedilmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'tan 2020 mesajı: Şahinsiz kabine, yumuşak dış politika
Sürdürülebilir bir Sıfır Atık Projesi için neler gerekli?
Belçika’da Müslümanlara okul yasağı
ABD-Taliban uzlaşması devam eder mi?
Batı medyasının yüzyıllardır değişmeyen Türkiye algısı

Benzer haberler

CHP PM pazar günü olağanüstü toplanacak

CHP PM pazar günü olağanüstü toplanacak

'Sayın Erdoğan'ın davetine tabii ki belediye başkanlarımız da katılacak'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

'Millet ittifakından vazgeçme düşüncemiz yok'

'Millet ittifakından vazgeçme düşüncemiz yok'
Türkiye'nin ilk siyasi partisi 96 yaşında

Türkiye'nin ilk siyasi partisi 96 yaşında
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'Canan Kaftancıoğlu' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'Canan Kaftancıoğlu' açıklaması