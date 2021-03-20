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Politika

CHP MYK ve PM olağanüstü toplanacak

Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'nde Merkez Bankası'ndaki görev değişimi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması kararı değerlendirilecek.

Barış Gündoğan   | 20.03.2021
CHP MYK ve PM olağanüstü toplanacak

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması üzerine, MYK ve PM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine MYK saat 12.00'de, PM ise 13.00'te parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.

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