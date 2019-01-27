CHP MYK toplantısında belediye başkan adayları değerlendirildi

ANKARA

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında "yerel seçim" gündemiyle toplandı.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 5 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre MYK, bugün yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında üyelerin onayına sunulacak belediye başkan adayları listesine son şekli verdi.

PM'ye sunulacak listede, İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayının da bulunduğu belirtiliyor.

Toplantıda, MYK üyelerinin bazı isimlerin aday gösterilmesine karşı çıkması nedeniyle kısa süreli tartışmaların yaşandığı öğrenildi.

PM toplantısında kesinleşecek isimler, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

CHP PM, şimdiye kadar yapılan altı toplantıda, 16'sı büyükşehir, 32'si il olmak üzere 697 belediye başkan adayını belirledi.

Muhabir: Mehmet Tosun