CHP MYK olağanüstü toplandı
CHP MYK, Çubuk'ta şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı nedeniyle olağanüstü toplandı.
Ankara
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı nedeniyle olağanüstü toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı, Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşiyor.
Toplantıda, saldırının yanı sıra bundan sonraki süreçte atılacak adımların ele alınacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.