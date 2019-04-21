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Politika

CHP MYK olağanüstü toplandı

CHP MYK, Çubuk'ta şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı nedeniyle olağanüstü toplandı.

Mehmet Tosun   | 21.04.2019
CHP MYK olağanüstü toplandı

Ankara

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı nedeniyle olağanüstü toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşiyor.

Toplantıda, saldırının yanı sıra bundan sonraki süreçte atılacak adımların ele alınacağı belirtildi.

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