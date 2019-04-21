İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin, "Orada bu hareketi yapanlar, vatandaşlarımız değil, talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım görüşü ne olursa olsun böyle bir şey yapmaz." dedi.
Istanbul
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenen "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması"nda yaptığı konuşmada, İstanbul'da yeni bir başlangıca adım attıklarını söyledi.
Ekrem İmamoğlu, "Bir sevinci paylaşıyoruz ama ne yazık ki, bir diğer yanımız kederdir. Irak sınırında devam eden operasyonlarda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Terörü lanetliyorum. Evet, bir millet sevinçte ve kederde ortak olabiliyorsa, millettir. Vatandaşların bir bölümünün sevinci, başka vatandaşların gönlünü kırıyorsa, orada bir sorun var demektir." diye konuştu.Seçimlerden sonra birlik, bütünlük, kardeşlik mesajları vermenin kolay olduğunu ancak zor ve değerli olanın seçimden önce de ağır ithamlardan, çirkin sözlerden, yakışıksız, mesnetsiz iddialardan uzak bir siyaset yapabilmek olduğunu ifade eden İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bir sözle kalpleri kırarsınız ama bin sözle kalpleri kazanamazsınız. Seçimleri değil, sizlerin kalplerini kazanmayı yeğlerim. 31 Mart İstanbul yerel seçimleri tarihe geçmiştir. Bu seçimde herkesin özellikle siyasilerin alacağı dersler vardır. Siyaset her koşulda, sevgi, saygı ve centilmenlik içinde yapılmalıdır. Bu centilmenlikten asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Herkesin, dünya görüşü, değerleri, inançları farklı olabilir. Bunları yarıştırmanın, çatıştırmanın adı asla siyaset değildir. Siyaset, kendi değerlerinden, inançlarından yola çıkarak, neyi nasıl yaptığınla hangi sorunlara nasıl çözümler ürettiğinle ilgili bir şeydir. Bu seçimden herkesin, ama özellikle de siyasetçilerin alacağı dersler vardır. Bu dersi hiç kimse unutmasın. Siyaset her şeyden çok, çözüm üretme işidir. 31 Mart seçimlerinden bu dersleri çıkaramayanlar bundan sonra kazanabilirler. Seçimlerden bu dersleri almamış olanlar bundan sonra seçim kazansa da sonuçta kazanan asla milletimiz olamaz. Kazanan vatandaş olamaz."
"Belediyeciliğimiz hesap veren, şeffaf bir belediyecilik olacak"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kampanyası boyunca verdiği sözleri hayata geçirmek için gerekenleri yapacağını anlatarak, "Artık İstanbul'da sadece dini bayramlarda değil, aynı zamanda milli bayramlarda da toplu ulaşım ücretsiz olacak. Bu uygulamaya en kısa zamanda başlayacağımızı bugün burada huzurunuzda müjdeliyorum." dedi.
İstanbul'a yeni nesil siyaset, belediyecilik, yerel demokrasi, toplumsal birlik ve yurttaşlık anlayışı hakim olacağını anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarla arasına fiziki ve duygusal engeller koyan siyasetçilerin devri kapanmıştır. Vatandaşa karşı kibirle yaklaşan, vatandaşa karşı sevgisiz, saygısız davranan siyasetçilerin devri kapanmıştır. Vatandaş, bu ülkenin efendisidir. Siyasetçiler, yöneticiler bu ülkenin hizmetkarlarıdır. Bundan böyle herkes yerini bilecek, herkes haddini bilecek. Ben, yeni nesil siyaset anlayışıyla İstanbul'u yönetirken, her zaman hukukun üstünlüğünü kabul edeceğim. Kanunları, kurumları ve kuralları kendi amaçları uğruna eğip büken, kendisi için iyi olanı, herkese dayatan bir yönetici asla olmayacağım. Başta Anayasa ve kanunlar olmak üzere, hukukun temel ve evrensel hükümlerinin kamu eliyle eğilip bükülmesine izin vermeyeceğim. Kamu otoritesi karşısında vatandaşın güçsüz ve korumasız kalmasından yararlananlara karşı çıkacağım. Yöneticilik hak ve imkanlarından yararlanarak milli ve manevi değerleri asla istismar etmeyeceğim. Kimsenin kalbini kırmayacağım. Kimsenin kalbinin ve gururunun kırılmasına müsaade etmeyeceğim. Bu ülkenin kurucu değerlerine sonuna kadar bağlı kalacağım. Bizim belediyeciliğimiz aynı zamanda hesap veren, şeffaf bir belediyecilik olacak."
Kılıçdaroğlu'na saldırı
Konuşmasının sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin İmamoğlu, şunları söyledi:
"Buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ve sevgilerini size iletiyorum. Bugün talihsiz bir olay yaşandı ama kendisi çok iyi. Güler yüzlü bir şekilde sizleri sevgiyle saygıyla selamladı. Orada bu hareketi yapanlar, vatandaşlarımız değil. Orada bu hareketi yapanlar, talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım böyle bir şey yapmaz. Görüşü ne olursa olsun yapmaz. Göreceksiniz bu sefer sevgi kazanacak. Bu sefer saygı kazanacak. Hep birlikte olursak, sırt sırta verirsek çok iddialıyız. Hatırlatıyorum, 'Yurtta sulh, cihanda sulh.' İstanbul'da barış iddiası, yakın coğrafyamıza Avrupa'ya ve dünyaya en etkili mesajdır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.