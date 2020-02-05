CHP heyeti Van'a gidiyor
CHP heyeti, çığ felaketinin meydana geldiği Van'da incelemelerde bulunacak.
TBMM
CHP heyeti, çığ felaketlerinin meydana geldiği Van'a gidecek.
CHP Grup Yönetimi, Van'da yaşanan çığ felaketlerinden gelen acı haberler üzerine, milletvekillerinden oluşan bir heyeti Van'a gönderme kararı aldı.
Ankara Milletvekili Tekin Bingöl başkanlığında İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve Hatay Milletvekili Suzan Şahin'den oluşan heyet, bugün Van'a hareket edecek.
Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'dan peş peşe gelen acı haberlerle yüreğimiz yandı. Çığ felaketinde yitirdiğimiz şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün ve bugün iki ayrı çığ felaketi yaşanmıştı.
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