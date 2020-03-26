CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, bugüne kadar test yapılan 33 bin 44 kişiden 2 bin 433'ünde koronavirüs tespit edildiğinin, 59 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklandığını hatırlatarak, bu verinin, Türkiye gerçeğini yansıtmadığını savundu.
TBMM
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar test yapılan 33 bin 44 kişiden 2 bin 433'ünde koronavirüs tespit edildiğinin, 59 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklandığını hatırlatarak, bu verinin, Türkiye gerçeğini yansıtmadığını savundu.
Türkiye'de daha fazla test yapılmadığını, verilerin, yapılan testlerin içinde salgına yakalananları gösterdiğini ileri süren Özkoç, "Bütün ülkelerde test sayısı ciddi rakamlardayken, aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen 33 bin test yapılıp 2 bin 433 kişinin koronavirüse yakalandığının tespit ediliyor olması aslında Türkiye'nin geldiği ciddiyeti gösteriyor. Bunun için 'Daha o kadar vahim durum yok.' yanılgısından bir an önce kurtulup, artık gerçekleri konuşmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Vatandaşlara "Evde kalın" çağrısı yapıldığını anımsatan Özkoç, "Evde kalmasıyla ilgili tedbir aldığınız; 65 yaş ve üstü kişiler. Diğerleri? Memurlar evde kalır işe gitmezlerse, işçiler, fabrikaya gidip de çalışmazlarsa iş akitleri feshedilecek mi edilmeyecek mi? Ücretleri ödenecek mi, ödenmeyecek mi? Bunu bilmeleri gerekiyor." dedi.
Özkoç, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun, sokağa çıkma yasağı istediği yönünde önemli bir duyumları olduğunu dile getirerek, Sağlık Bakanlığına, "Gerçekten bu böyle mi? Bilim Kurulunun böyle bir uyarısı olmuş mudur? Bu konuyu şeffaflık ilkesi içinde muhakkak açıklamanız gerekiyor." çağrısında bulundu.
"Sınır kapısının 24 Mart'a kadar kapatılmaması skandal"
Mülteciler için Türkiye'ye en önemli giriş kapılarından birinin İran olduğuna dikkati çeken Özkoç, şöyle konuştu:
"Her 4 mülteciden 3'ü İran sınırından Türkiye'ye giriş yapıyor. Geçen yıl 454 bin 662 göçmen Türkiye'ye giriş yapmış. Bu yıl 11 Mart'a kadar 42 bin 644 göçmen yakalanmış. Yakalanan göçmenlerin bir çoğu geri gönderme merkezlerinde toplanıyor. Bunlara koronavirüs testi yapılıyor mu? Bildiğimiz kadarıyla yapılmıyor. Koronavirüs taşıyanların, ülkeye girdikleri andan itibaren temas ettikleri her yerde, hastalığı bulaştırma riski var. İran üzerinden girişlerin bu derece kontrolsüz hale dönüşmüş olması ve sınır kapısının 24 Mart'a kadar kapatılmaması skandaldır. Bu gerçekten sorgulanmalıdır. Irak dahil İran'la sınır kapısını 8 Mart'ta kapatmış fakat Türkiye bu engeli 24 Mart'a kadar koymamış. Bu nasıl bir rahatlıktır?"
İşsizlik Sigortası Fonu'nda 136 milyar lira biriktiğini ifade eden Özkoç, "İnsanlara 'Evde kalın' çağrısı yapılan, dünyayı saran bir salgından daha zor bir durum ne olabilir? Bu fonu kullanmanız gerekmiyor mu?" sorusunu yöneltti.
Öte yandan TBMM Basın Toplantı Salonu'nda, basın mensuplarının sandalyelerinde, "Sizin ve çevrenizin sağlığı açısından yeterli mesafeyi koruyarak oturduğunuz için teşekkür ederiz." yazılı not yer aldı, bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.