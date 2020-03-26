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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Evde kal Türkiye' çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Günlerimizi öncelikle büyüklerimizi, akrabalarımızı ve arkadaşlarımızı arama fırsatı olarak bereketlendirelim. Mesela bugün değer verdiklerimizden 10 kişiyi arayalım." çağrısında bulundu.

Muhammed Ali Toruntay   | 26.03.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Evde kal Türkiye' çağrısı

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evde kal Türkiye" çağrısına değinerek, şunları kaydetti:

"Modern hayatın getirdiği koşturmaca, çoğu kez bizi en samimi bağlılıklarımızdan uzak tutuyordu. 'Evde kal Türkiye' günlerimizi öncelikle büyüklerimizi, akrabalarımızı ve arkadaşlarımızı arama fırsatı olarak bereketlendirelim. Mesela bugün değer verdiklerimizden 10 kişiyi arayalım."


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