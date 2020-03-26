AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Evde kal Türkiye' çağrısı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Günlerimizi öncelikle büyüklerimizi, akrabalarımızı ve arkadaşlarımızı arama fırsatı olarak bereketlendirelim. Mesela bugün değer verdiklerimizden 10 kişiyi arayalım." çağrısında bulundu.
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evde kal Türkiye" çağrısına değinerek, şunları kaydetti:
"Modern hayatın getirdiği koşturmaca, çoğu kez bizi en samimi bağlılıklarımızdan uzak tutuyordu. 'Evde kal Türkiye' günlerimizi öncelikle büyüklerimizi, akrabalarımızı ve arkadaşlarımızı arama fırsatı olarak bereketlendirelim. Mesela bugün değer verdiklerimizden 10 kişiyi arayalım."
Modern hayatın getirdiği koşturmaca çoğu kez bizi en samimi bağlılıklarımızdan uzak tutuyordu.#EvdeKalTürkiye günlerimizi öncelikle büyüklerimizi, akrabalarımızı ve arkadaşlarımızı arama fırsatı olarak bereketlendirelim.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) March 26, 2020
Mesela bugün değer verdiklerimizden 10 kişiyi arayalım.
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