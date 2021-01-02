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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Somali'deki terör saldırısına tepki

Kılıçdaroğlu, "Somali'de yol yapan Türk firmasına ait şantiyeye düzenlenen, masum sivilleri hedef alan alçakça saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 02.01.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Somali'deki terör saldırısına tepki

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Somali'de yol yapan Türk firmasına ait şantiyeye düzenlenen, masum sivilleri hedef alan alçakça saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyor, terörün her türlüsünü lanetliyorum."

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