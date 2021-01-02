CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Somali'deki terör saldırısına tepki
Kılıçdaroğlu, "Somali'de yol yapan Türk firmasına ait şantiyeye düzenlenen, masum sivilleri hedef alan alçakça saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Somali'de yol yapan Türk firmasına ait şantiyeye düzenlenen, masum sivilleri hedef alan alçakça saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyor, terörün her türlüsünü lanetliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.