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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Somali'de vatandaşlarımızı hedef alan hain saldırıyı lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Somali halkına yardımdan başka bir saikleri olmayan vatandaşlarımızı hedef alan hain saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyorum." dedi.

Abdullah Yasin Güler   | 02.01.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Somali'de vatandaşlarımızı hedef alan hain saldırıyı lanetliyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Somali'de bir Türk firmasına yönelik menfur terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Somali halkına yardımdan başka bir saikleri olmayan vatandaşlarımızı hedef alan hain saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

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