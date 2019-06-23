CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan seçim değerlendirmesi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu" dedi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu." ifadesini kullandı.
Her şey çok güzel olacak demiştik ve #HerŞeyÇokGüzelOldu!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 23 Haziran 2019
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarını parti genel merkezindeki makamında takip eden Kılıçdaroğlu, resmi olmayan ilk sonuçlara ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.