Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.62
Dolar
5.82
BIST 100
94,022.28
Altın
1,398.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ekrem İmamoğlu açıklamada bulunuyor
logo
Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan seçim değerlendirmesi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu" dedi.

Barış Gündoğan   | 23.06.2019
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan seçim değerlendirmesi

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu." ifadesini kullandı.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarını parti genel merkezindeki makamında takip eden Kılıçdaroğlu, resmi olmayan ilk sonuçlara ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya'yla ilişkileri taktik mi strateji mi
GÖRÜŞ - Myanmar ölüm tarlalarını ranta açma peşinde
Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin katilleri kimler?
Moritanya’nın demokrasi çabası sonuç verir mi?
BM Libya krizinde yetersiz kalıyor

Benzer haberler

'İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun'

'İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun'

CHP'de ilk sonuçlar sevinçle karşılandı

Ekrem İmamoğlu'nun sandığından CHP çıktı

Kılıçdaroğlu sonuçları parti genel merkezinden takip ediyor

Kılıçdaroğlu sonuçları parti genel merkezinden takip ediyor
Kılıçdaroğlu'ndan Enis Fosforoğlu paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan Enis Fosforoğlu paylaşımı
Hatalı mühür kullanılan zarflardaki oylar geçerli sayılacak

Hatalı mühür kullanılan zarflardaki oylar geçerli sayılacak