CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SOL Parti heyetiyle görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti Başkanlar Kurulu üyeleri Önder İşleyen, İlknur Başer ve Gizem Gül Kürekçi'nin yanı sıra MYK Üyesi Mehmet Soğancı ile parti genel merkezinde bir araya geldi.
Ankara
CHP Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de yer aldığı görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Bir saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer, Kılıçdaroğlu ile yeni anayasa tartışmalarına ilişkin partilerinin görüşlerini paylaştıklarını söyledi.
Anayasa tartışmalarını "toplumun önüne konulmuş bir tuzak" olarak nitelendiren Başer, "Demokratik kamuoyu ve siyasi partilerin bu anayasa tartışma tuzağına girmemesi gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.