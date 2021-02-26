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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum gününü sosyal medya hesabından tebrik etti.

Ali Kemal Akan   | 26.02.2021
TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki paylaşımında, "Allah sıhhat afiyetle, hayırlı ve uzun ömür versin." ifadelerini kullanan Şentop, ayrıca "İyi ki Doğdun Milletin Adamı" etiketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan özel bir videoya da yer verdi.

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