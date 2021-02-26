TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum gününü sosyal medya hesabından tebrik etti.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki paylaşımında, "Allah sıhhat afiyetle, hayırlı ve uzun ömür versin." ifadelerini kullanan Şentop, ayrıca "İyi ki Doğdun Milletin Adamı" etiketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan özel bir videoya da yer verdi.
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Allah sıhhat âfiyetle, hayırlı ve uzun ömür versin. #İyikiDoğdunMilletinAdamı pic.twitter.com/QuY59aQETR— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) February 26, 2021