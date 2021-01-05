CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şehit Fethi Sekin'i andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit polis Fethi Sekin'i andı.
Ankara
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dört yıl önce bugün İzmir Adliyesine düzenlenen hain terör saldırısını önlemek için kendi canını siper eden ve teröristlere geçit vermeyen şehidimiz Fethi Sekin'i ve yurdumuzu yaşatmak için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
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Dört yıl önce bugün İzmir Adliyesi'ne düzenlenen hain terör saldırısını önlemek için kendi canını siper eden ve teröristlere geçit vermeyen şehidimiz #FethiSekin'i ve yurdumuzu yaşatmak için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/horZakqupg— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 5, 2021