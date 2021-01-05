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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şehit Fethi Sekin'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit polis Fethi Sekin'i andı.

Esin Işık   | 05.01.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şehit Fethi Sekin'i andı

Ankara

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dört yıl önce bugün İzmir Adliyesine düzenlenen hain terör saldırısını önlemek için kendi canını siper eden ve teröristlere geçit vermeyen şehidimiz Fethi Sekin'i ve yurdumuzu yaşatmak için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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