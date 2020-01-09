CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Orta Doğu'nun barışa ihtiyacı var
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD-İran gerilimi ile yaşanan süreci değerlendirerek, "Orta Doğu'nun barışa ihtiyacı var. Vekalet savaşlarından Orta Doğu'nun kurtarılması lazım. Türkiye'nin burada aktif rol üstlenmesi lazım." dedi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin Orta Doğu'da vekalet savaşlarının geldiği noktayı gösterdiğini belirten Kılıçdaroğlu, gelişmeleri "Irak'a, Suriye'ye müdahale ve bu müdahalelerin doğurduğu acı olaylar, binlerce kişinin ülkelerini terk etmesi, milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesi ve burada dökülen kanın da Müslüman kanı olması. Tarafların birbirleriyle kavga etmeleri, silahların Batılı veya Doğulu egemen güçler tarafından verilmesi ve bu insanların birbirlerini öldürmeleri." olarak değerlendirdi.
"Aktif rol üstlenmesi gereken Türkiye ve İran'dır"
Yapılması gerekenin CHP tarafından önerildiğini aktaran Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Bizim düşündüğümüz, Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması, Türkiye'nin, İran'ın, Irak'ın ve Suriye'nin bir araya gelmesi. Daha sonra gerekirse buraya Mısır'ın, İsrail'in veya diğer çevre ülkelerin gözlemci olarak katılmaları. Orta Doğu'nun barışa ihtiyacı var. Vekalet savaşlarından Orta Doğu'nun kurtarılması lazım. Türkiye'nin burada aktif rol üstlenmesi lazım.
Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve karşılıklı sağduyulu mesajların verilmiş olması, olayın biraz yatıştığını gösteriyor ama egemen güçler hala bu bölgeden çekilmediler. Dolayısıyla bakıldığı zaman bölgeye barışın gelmesi için aktif rol üstlenmesi gereken Türkiye ve İran'dır. Türkiye ve İran'ın el birliğiyle Irak ve Suriye'yi de yanına alarak bu bölgede bir barış havzası oluşturması lazım."
Libya'ya asker gönderilmesi
Kılıçdaroğlu, Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili olarak, "Öteden beri söylediğimiz bir şey var, Türkiye'nin dış politikasının 180 derecede değişmesi lazım. Bu dış politika, Türkiye'ye hiçbir yarar sağlamadı. Bu dış politika sadece ve sadece bize ve insanımıza acılar yaşattı ve büyük maliyetlerle karşı karşıya kaldık. Neden? Eğer siz dış politikayı, milli olmaktan çıkarır iç politikanın bir aracı haline getirirseniz bunun faturasını toplum öder." dedi.
Libya'da uzun süredir çatışmaların devam ettiğini anımsatan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Oraya asker göndereceğiz bunu doğru bulmadık, karşı çıktık. Niye asker gönderiyoruz? 'Libya'da iç savaş var.' doğru ama yeni başlamadı, yıllardır var iç savaş. Dış politika yanlıştır derken Kaddafi çok acımasız bir şekilde linç edilerek öldürüldü. Kaddafi'nin halkımızın gönlünde ayrı bir yeri vardır. Kıbrıs çıkarmasında hiçbir devlet bize yardım etmezken Kaddafi hangarları açtı, uçak benzinden tutun jetlerin tekerleklerine kadar her şeyi verdi.
Biz bu iyiliği unutan bir toplum değiliz ama bu iktidar, Kaddafi linç edilirken alkışladı. Ben bunu hala içime sindirmiş değilim. Bu eleştiriyi sadece burada bizim Türk televizyonlarında yapmıyorum, bu eleştiriyi Avrupa Birliği'nde AB yetkililerine önce de yaptım. 'Siz yanlış yapıyorsunuz.' dedim. Libya, ne oldu? İkiye bölündü bir tarafta Hafter bir tarafta BM'nin tanıdığı bir hükümet var."
Kılıçdaroğlu, "'Fizan çöllerinde askerimizin ne işi var?' dediğimde bana kızıyorlar. CHP yine itiraz etti diye. Askerimizin kanının Libya çöllerine dökülmesini istemem. 'Ne işimiz var orada?' dediğim zaman, 'Mustafa Kemal Atatürk de oraya gitmişti.' diyorlar. Mustafa Kemal Atatürk gittiğinde orası zaten Osmanlı toprağıydı." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.