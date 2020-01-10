Euro
6.52
Dolar
5.87
BIST 100
117,990.50
Altın
1,552.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan IKBY yöneticilerine 'Irak'ın yanındayız' mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yöneticilerine, Türkiye'nin Irak halkının yanında olduğu mesajını iletti.

Tevfik Durul   | 10.01.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan IKBY yöneticilerine 'Irak'ın yanındayız' mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakanı Mesrur Barzani ile telefonda görüştü.

Türkiye'nin, zor günlerinde Irak halkının yanında olduğunu belirten Çavuşoğlu, Iraklılara destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, bugün başkent Bağdat'a gerçekleştirdiği günübirlik ziyaret öncesi de Neçirvan ve Mesrur Barzani'yi telefonla arayarak, bilgi vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?
Türkiye-Rusya dostluğunun yeni sembolü: TürkAkım
İran’ın misillemesiyle Kasım Süleymani konusu kapanır mı?
Küresel ekonomideki belirsizlik ABD-İran gerginliği ile derinleşiyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan IKBY yöneticilerine 'Irak'ın yanındayız' mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan IKBY yöneticilerine 'Irak'ın yanındayız' mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayir'de

ABD-İran çatışması arasında Irak Kürtlerini ne bekliyor?

ABD-İran çatışması arasında Irak Kürtlerini ne bekliyor?
Libya Dışişleri Bakanı Seyyale'den Türkiye'ye tezkere teşekkürü

Libya Dışişleri Bakanı Seyyale'den Türkiye'ye tezkere teşekkürü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yusuf Yazıcı'ya 'geçmiş olsun' telefonu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yusuf Yazıcı'ya 'geçmiş olsun' telefonu