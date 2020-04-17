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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ölümünün 27. yılında Özal'ı andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın "örnek bir siyaset ve devlet adamı olduğunu" belirtti.

Barış Kılıç   | 17.04.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ölümünün 27. yılında Özal'ı andı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın  ölümünün 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Özal'ın "demokratik siyasi yaşama daima bağlı kalan, devletin kurum ve kurullarını önemseyen, devlet yönetiminde planlamaya ve liyakate önem veren örnek bir siyaset ve devlet adamı" olduğunu vurgulayarak, "8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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