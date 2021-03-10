CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Miraç Kandili'ni kutladı
Kılıçdaroğlu, "Bu mübarek gecenin ve edilen duaların başta ülkemiz olmak üzere huzura, barışa, kardeşliğe vesile olmasını diliyor, tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.
Kılıçdaroğlu, kandil nedeniyle Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu mübarek gecenin ve edilen duaların başta ülkemiz olmak üzere huzura, barışa, kardeşliğe vesile olmasını diliyor, tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.