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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Miraç Kandili'ni kutladı

Kılıçdaroğlu, "Bu mübarek gecenin ve edilen duaların başta ülkemiz olmak üzere huzura, barışa, kardeşliğe vesile olmasını diliyor, tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Barış Gündoğan   | 10.03.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Miraç Kandili'ni kutladı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.

Kılıçdaroğlu, kandil nedeniyle Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu mübarek gecenin ve edilen duaların başta ülkemiz olmak üzere huzura, barışa, kardeşliğe vesile olmasını diliyor, tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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