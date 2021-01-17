CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu merhum Rahşan Ecevit'i andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Kurucu Genel Başkanı merhum Rahşan Ecevit'i vefatının birinci yılında andı.
Ankara
Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından, "Ressam, yazar ve siyasetçi, merhum Genel Başkanım Bülent Ecevit'in değerli eşi ve yol arkadaşı Rahşan Ecevit'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
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Ressam, yazar ve siyasetçi, merhum Genel Başkanım Bülent Ecevit'in değerli eşi ve yol arkadaşı #RahşanEcevit’i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/IM3um8VSoi— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 17, 2021