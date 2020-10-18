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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ersin Tatar'ı kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.

Barış Gündoğan   | 18.10.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ersin Tatar'ı kutladı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, KKTC'deki cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı olarak seçilen Tatar'ı kutladığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Mustafa Akıncı'ya da bugüne kadar sürdürdüğü görev nedeniyle teşekkür ediyorum. Gönlümüz, her daim Kıbrıs'ın iyiliğinden yana, sonuçlar Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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