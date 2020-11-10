CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın zaferini kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın zaferini kutladı.
Ankara
Twitter hesabından Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildiriye ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Azerbaycan'ın topraklarının işgaline karşı vermiş olduğu haklı mücadelesinin tescil edildiği ateşkes anlaşmasını kıvançla karşılıyor, Azerbaycan'ın zaferini yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Azerbaycan'ın topraklarının işgaline karşı vermiş olduğu haklı mücadelesinin tescil edildiği ateşkes anlaşmasını kıvançla karşılıyor, Azerbaycan'ın zaferini yürekten kutluyorum. 🇹🇷🇦🇿— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 10, 2020
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