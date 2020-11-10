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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor.
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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın zaferini kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın zaferini kutladı.

Barış Gündoğan   | 10.11.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın zaferini kutladı

Ankara

Twitter hesabından Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildiriye ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Azerbaycan'ın topraklarının işgaline karşı vermiş olduğu haklı mücadelesinin tescil edildiği ateşkes anlaşmasını kıvançla karşılıyor, Azerbaycan'ın zaferini yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı. 



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