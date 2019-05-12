CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.
Edinilen bilgiye göre, yarın saat 11.00'de partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelecek Kılıçdaroğlu, saat 15.00'de ise İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener ile görüşecek.
Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdiği İstanbul seçimine ilişkin yol haritasının konuşulması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.