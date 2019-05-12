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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.

Mehmet Tosun   | 12.05.2019
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret edecek

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.

Edinilen bilgiye göre, yarın saat 11.00'de partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelecek Kılıçdaroğlu, saat 15.00'de ise İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener ile görüşecek.

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdiği İstanbul seçimine ilişkin yol haritasının konuşulması bekleniyor.

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