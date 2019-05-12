CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Süper Lig'e yükselen takımları kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Gençlerbirliği ve Denizlispor'u kutladı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Gençlerbirliği ve Denizlispor'u kutladı.
Kılıçdaroğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'e yükselmeyi başaran Gençlerbirliği ve Denizlispor camiasını kutluyorum. Her iki takımımıza da gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.