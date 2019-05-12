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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Süper Lig'e yükselen takımları kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Gençlerbirliği ve Denizlispor'u kutladı.

Mehmet Tosun   | 12.05.2019
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Süper Lig'e yükselen takımları kutladı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Gençlerbirliği ve Denizlispor'u kutladı.

Kılıçdaroğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'e yükselmeyi başaran Gençlerbirliği ve Denizlispor camiasını kutluyorum. Her iki takımımıza da gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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