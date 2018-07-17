CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, halkın ve sarayın olmak üzere iki 15 Temmuz bulunduğunu savunarak, "Bu 15 Temmuz, direnme hakkını kullanan halkın bir destanıdır, milletvekiliyle vatandaşıyla beraber. Bizim destan dediğimiz budur" dedi.

TBMM

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada, tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun da aralarında olması gerektiğini söyledi.

Berberoğlu'nun, hiçbir suçunun bulunmadığını, bir siyasal tutsak olarak hapiste tutulduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, bunun, yargının iflas ettiğini gösterdiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun 399 gündür hapiste olduğunu anımsatarak, seçim öncesinde Berberoğlu'nun savcılığa başvurduğunu, milletvekili olacağına dair kağıdını aldığını, YSK'nin de "Herhangi bir sorun yok, milletvekili olabilir." dediğini anlattı.

Berberoğlu'nun, milletin iradesiyle İstanbul Milletvekili olarak seçildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, Yargıtayda dosyasına hangi gerekçeyle bakılmadığını sordu. Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun dokunulmazlık kazandığı için derhal serbest bırakılması gerektiğini savundu.

"Her dakika bir hukuksuzluk örneğidir"

Anayasa'nın, "Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz." hükmünü içeren 138. maddesini okuyan Kılıçdaroğlu, geçen yasama döneminde hakimlere talimat verildiğini, telkinde bulunulduğunu belgeleriyle açıkladığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Vicdani kanaatinize, hukukun üstünlüğüne göre mi karar vereceksiniz yoksa sarayın telkinlerine göre mi karar vereceksiniz? Yargıya en büyük itibar kaybını yargı mensupları veriyor. Yargıcın, yani hakimin hukukun üstünlüğüne göre karar vermesi lazım. Sayın Berberoğlu'nun içeride kaldığı her dakika, her saat bir hukuksuzluk örneğidir. İlgili yargıçlardan özellikle istirham ediyoruz; yargıya gölge düşürmeyin, beklemeden gereğini yapın." diye konuştu.

"Karikatürü Twitter'dan yayınlayın"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ODTÜ'nün bir geleneği olduğunu, diploma törenlerinde mezun olanların, ellerinde karikatürler, pankartlarla yürüdüklerine değinerek, bu pankartların hiçbirinde şiddet, hakaret bulunmadığını, ODTÜ'lü zekası olduğunu söyledi.

ODTÜ'de öğrenci olmanın başlı başına bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, herkesin birbirine "hocam" diye hitap ettiğini, ODTÜ'lülerin, "başkan", "reis" laflarını kullanmadıklarını belirtti.

Mezuniyet töreninde öğrencilerin, Penguen dergisinde 13 yıl önce yayınlanan ve çizeri hakkında beraat kararı verilen bir karikatür taşıdığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Neden taşıdınız? Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiniz." denildiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, 13 yıl önce verilen beraat kararını okuyarak, "13 yıl sonra geldiğimiz noktaya bakın. Demokraside ne kadar geriye gittiğimize bakın. 13 yıl önce buna tahammül ediyor, 13 yıl sonra kimse tahammül edemiyor. Bütün arkadaşlarımdan istirham ediyorum, benim Twitter hesabımdan bugün bu karikatür yayınlanacak. Bütün milletvekili arkadaşlarım bu karikatürü yayınlasınlar." dedi.

"İki 15 Temmuz var"

Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılını andıklarına işaret ederek, "15 Temmuz halkın destanı" şeklinde yayınladığı mesajı, bazı çevrelerin, "Kılıçdaroğlu, buna kontrollü darbe diyordu." diye eleştirdiğini anımsattı.

İki 15 Temmuz bulunduğunu, birinin halkın, diğerinin sarayın 15 Temmuzu olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, halkın, parlamentonun direnme hakkını kullandığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerinin de parlamentoda bomba, kurşun altında sabaha kadar görevlerini yaptığını, direndiğini, darbe girişimini püskürttüğünü, gazi Meclisin şanına uygun olarak mücadele ettiğini belirtti.

Muhabir: Meltem Öztürk