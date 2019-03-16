CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Demokrasi için mücadele ediyoruz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Biz demokrasi konusunda iş birliği yapıyoruz, demokrasi için mücadele ediyoruz, çocuklarımız için, evlatlarımız için mücadele ediyoruz." dedi.
İzmir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aliağa ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile Türkiye'ye baharı, birlik ve beraberliği, kardeşliği getireceklerini kaydetti.
Tüm belediye başkanlarına, herkese eşit davranması gerektiğini söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, tüm CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olarak uygulandığını belirtti.
Belediye başkanlarının herkesi kucaklayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Demek ki ayrımcılık yapmayacağız, herkesi kucaklayacağız. Demek ki her evde huzurun ve bereketin olmasını isteyeceğiz. Demek ki bir arada yaşamayı, tasada ve kıvançta beraber olmayı hepimiz özledik. Kin, iftira, bütün bunların hepsini bir tarafa bırakalım. Tasada ve kıvançta beraber olmak kadar güzel bir şey yoktur." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin kalkınma planı olmadığını ve 82 milyon kişinin vergi ödediğini belirten Kılıçdaroğlu, "17 yıldır vergi ödüyoruz, bir tek vergi ödemediğimiz yer hava. Şimdilik diyorum, yarın ne olur, onu da bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Bu seçimler Türkiye'de demokrasinin kazandığı seçimler olmak zorundadır. Bu seçimlerde CHP ve İYİ Parti'nin sağlayacağı her başarı dünyada şöyle yankılanacaktır: 'Bütün baskılara rağmen halk demokrasiye sahip çıktı'. Biz demokrasi konusunda iş birliği yapıyoruz, demokrasi için mücadele ediyoruz, çocuklarımız için, evlatlarımız için mücadele ediyoruz."
Milliyetçiliğin sıradan bir olay olmadığına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti topraklarından Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranlara bugün hangi yüzle ve kim destek verecek? Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu alan bize ait bir alandır. Ölümse ölüm, mücadeleyse mücadele, kavgaysa kavga. Ben kendi toprağımdan nasıl kaçarım?" diye konuştu.
Aliağa Belediye Başkan Adayı Özcan Durmaz ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'e destek isteyen Kılıçdaroğlu, "Tunç Soyer mücadele edecek, devraldığı bayrağı daha ileriye taşıyacak. Sizler için mücadele edecek, sizler için çalışacak." dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na da verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Sandığa gidiyoruz değil mi, kararlı bir şekilde gidiyoruz, altı okun altına kararlılıkla mührümüzü basıyoruz. Bizim belediye başkan adayımızın olmadığı yerlerde İYİ Parti'ye destek vereceğiz, kardeş partimiz, demokrasiden, özgürlüklerden, emekten, alın terinden yana birlikte çalıştığımız iş birliği yaptığımız siyasal parti." ifadesini kullandı.
"Biz milliyetçiliği vatanseverlik olarak algılarız"
Bergama'da vatandaşlara hitap eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin 17 yıldır iktidarda bulunduğunu anımsatarak, "Türkiye'nin artık bir vicdan muhasebesi yapma ihtiyacı var." dedi.
Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 500 milyar liralık borçlanmanın altın girdiğini, son dönemde 1 milyonu aşkın insanın işsiz kaldığını savunarak, "Bu memlekette, bu vatanımızda, bu bayrağımızın altında, bir çocuk yatağa aç giriyorsa, o dert benim derdimdir." diye konuştu.
AK Parti'ye oy veren seçmene seslenen Kılıçdaroğlu, "Dert kimin derdi, hepimizin derdi. Bu sorunu aşmak hepimizin ortak sorunu. Birlikte aşacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Demokratik yollarla mücadele edeceğiz. Demokrasimizi güçlendirerek yapacağız bunu. İşsizlik nasıl önlenir, bir yolu var. Üreteceksiniz, tarlada, fabrikada, lokantada, hayatın her alanında üreteceksiniz." ifadesini kullandı.
"Vatan hepimizin vatanıdır, bayrak hepimizin bayrağıdır." diyen Kılıçdaroğlu, "Bayrağımızın altında onurumuzla, gururumuzla, şerefimizle yaşamak isteriz. Birilerine muhtaç olmak istemeyiz." ifadesini kullandı.
Geçmişte MHP'ye oy veren ülkücülere de seslenen Kılıçdaroğlu, CHP'nin altı okundan birinin milliyetçilik olduğunu vurguladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biz milliyetçiliği vatanseverlik olarak algılarız. İnsanımızı, bayrağımızı severiz. Asla ve asla Türkiye'ye toplu iğne ucu kadar zararın gelmesini kabul etmeyiz. Yeri, zamanı gelirse hep birlikte ülkemiz için canımızı feda ederiz. Her türlü iftirayı yapıyorlar bize. Allah aşkına PKK terör örgütünün saldırdığı genel başkan kimdi ? Şavşat'tan Ardanuç'a giderken terör örgütünün silahlı saldırısına uğrayan kimdi ? Nasıl oluyor da bütün bu iftiraları atıyorlar."
Dünyada kendi silah fabrikasını başka bir ülkeye satan bir ülke olmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, "Bunlar satıyorsa, bunlara oy vermek milliyetçiliğe ihanettir." dedi.
"Lanetlemeyi Hristiyan dünyasının da yapması lazım"
Kavgadan, gerilimden bıktıklarını, huzurlu bir Türkiye istediklerini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'da cuma namazına giden 49 Müslüman'ı acımasızca katledenleri lanetledi.
"Kınamayı ve lanetlemeyi sadece İslam dünyasının değil, Hristiyan dünyasının da yapması lazım." diyen Kılıçdaroğlu, barışı ve huzuru hem Türkiye'de hem dünyada sağlamak zorunda olduklarına işaret etti.
Bergama'daki yeni belediye başkan adaylarının devralacağı bayrağı daha ileriye götüreceğini belirten Kılıçdaroğlu, "En büyük teşekkürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na yapmak isterim. Sadece İzmir için değil, Türkiye'deki bütün büyükşehir belediyelere örnek olacak pek çok projenin altına imza attı." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.