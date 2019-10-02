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Politika

CHP Abant'ta kampa giriyor

CHP Grubu, yeni yasama dönemi faaliyetleri ve güncel siyasi gelişmeleri değerlendirmek amacıyla hafta sonu Bolu Abant'ta, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kampa giriyor.

Barış Gündoğan   | 02.10.2019
CHP Abant'ta kampa giriyor

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeni yasama döneminin başlamasının ardından, CHP TBMM Grubu üç gün sürecek kampa girecek. 

"CHP 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı" adı altındaki kamp, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla 4-6 Ekim tarihlerinde Bolu Abant'taki Büyük Abant Otel'de gerçekleştirilecek.

Toplantı, 5 Ekim Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun saat 10.00’da yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.

Aynı gün grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, yeni dönemde TBMM’de yürütülecek yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin paylaşımlarda bulunacak, milletvekilleri de görüş ve önerilerini aktaracak.

Dış politika ve ekonomi sunumları yapılacak

Pazar günü 10.00 - 11.30 arasında Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz tarafından dış politika, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın moderatörlüğünde ise ekonomik gelişmeler başlığında sunumlar gerçekleştirilecek.

Toplantı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11.30’da yapacağı kapanış konuşmasıyla tamamlanacak.

Kılıçdaroğlu, kampın başlayacağı cuma günü Bolu Belediyesinin bazı açılışlarına da katılacak. 

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