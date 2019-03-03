CHP 904 seçim bölgesinde aday gösterdi

ANKARA

YSK'nın belirlediği seçim takvimi kapsamında 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin partilerin resmi aday listeleri açıklandı.

AA muhabirinin parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, İYİ Parti ile iş birliği kapsamında toplam 19 büyükşehir adayı bildiren CHP, ayrıca 38'i de il olmak üzere 904 seçim bölgesinde aday gösterdi. İYİ Parti ve CHP'nin 23 büyükşehir ve 30 il olmak üzere, toplam 53 ilde işbirliği yaptığı belirtildi. Geçici aday listelerinin tesliminin ardından CHP'nin Karabük adayı geri çekilirken, İYİ Parti ise Sivas ve Amasya adaylarını iş birliği kapsamında geri çekti.

Kesinleşen listeye göre partinin, İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, İzmir adayı ise Tunç Soyer oldu.

CHP, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde adaylığı il seçim kurulu tarafından reddedilen Mustafa Saruhan'ın yerine turizmci Ahmet Aras'ı Belediye Başkan adayı gösterdi.

İzmir'in Balçova ilçesinde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle adaylığı düşürülen mevcut belediye başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın yerine ise eşi Fatma Çalkaya aday yapıldı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ise adaylıktan çekilen Sezgin Sönmez'in yerine Sait Köse aday oldu.

Tartışma konusu olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mehmet Fatih Bucak ve İstanbul Maltepe'de Ali Kılıç'ın adaylıkları da kesinleşmiş oldu.

CHP 80 belediye başkanını aday göstermedi

CHP'de, mevcut 230 belediye başkanından 80'i değiştirildi.

CHP'de Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'in yerine Şenol Şanal, Kırklareli'de Mehmet Siyam Kesimoğlu yerine Mehmet Tuna Soykan, Sinop'ta Baki Ergül yerine Barış Ayhan aday gösterildi. Partinin Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun ve Yalova belediye başkanları ise tekrar aday gösterildi.

Partinin 6 büyükşehir belediye başkanından sadece İzmir Büyükşehir Belediyesinde değişikliğe gidildi. CHP burada Aziz Kocaoğlu yerine Mustafa Tunç Soyer'i aday yaptı.

Özlem Çerçioğlu Aydın'da, Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'de, Lütfü Savaş Hatay'da, Osman Gürün Muğla'da ve Kadir Albayrak Tekirdağ büyükşehir başkanlıklarında yerlerini korudu.

5 yerde milletvekili aday

CHP'de 5 milletvekili de yerel yönetimler için aday oldu. Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç kendi illerinde aday gösterildi.

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet İzmit'te, Bursa milletvekili Erkan Aydın ise Osmangazi ilçesinden aday oldu.

CHP, 19 büyükşehir belediye başkan adayından birini, 38 il adayından da sadece 2'sini kadın aday gösterdi. Aydın Büyükşehirde Özlem Çerçioğlu, Amasya'da Serpil Saraçoğlu, Muş'ta da Tansu Saraç, CHP'nin kadın adayları olarak yerel seçimlerde yarışacak.

Aday gösterilen ve gösterilmeyen yerler

CHP'nin İstanbul, İzmir ve Ankara dışındaki diğer büyükşehir adayları şunlar oldu:

"Adana'da Zeydan Karalar, Mersin'de Vahap Seçer, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Antalya'da Muhittin Böcek, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Hatay'da Lütfü Savaş, Mardin'de Süleyman Sarı, Muğla'da Osman Gürün, Tekirdağ'da Kadir Albayrak, Malatya'da Soner Gökçe, Diyarbakır'da Veysi Aghan, Bursa'da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Ordu'da Mustafa Adıgüzel ve Erzurum'da Mehmet Sait Şimşek."

38 ilde aday bildiren CHP'nin, il adayları ise şu şekilde:

"Ağrı Ahmet Meriç, Amasya Arife Serpil Saraçoğlu, Ardahan Faruk Demir, Artvin Demirhan Elçin, Bartın Mehmet Arslan, Batman Enver Erdem, Bayburt Kağan Eraslan, Bilecik Semih Şahin, Bingöl Vahdettin Uzunyayla, Bitlis Burhan Küsem, Bolu Tanju Özcan, Burdur Ali Orkun Ercengiz, Çanakkale Ülgür Gökhan, Çankırı Mustafa İbişoğlu, Çorum Özgür Kılıç, Edirne Recep Gürkan, Erzincan İsmail Taş, Giresun Kerim Aksu, Gümüşhane Bedri Ağaç, Hakkari Metin Koparan, Iğdır Sözer Sayan, Karaman Emin Ege, Kars Taner Toraman, Kastamonu Mustafa Öztürk, Kırklareli Mehmet Tuna Soykan, Kırşehir Selahattin Ekicioğlu, Kütahya Eyüp Kahveci, Muş Tansu Saraç, Niğde Rasim Yılmaz, Rize Ayhan Akyüz, Siirt Şakir Sula, Sinop Barış Ayhan, Sivas Ali Akyıldız, Şırnak Osman Can, Tunceli Yusuf Kenan Aydın, Uşak Asım Kalelioğlu, Yalova Vefa Salman, Zonguldak Şenol Şanal."

CHP'nin aday çıkarmadığı iller de şu şekilde:

"Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Nevşehir, Karabük, Kırıkkale, Kilis, Osmaniye, Tokat, Yozgat, Gaziantep (Büyükşehir), Balıkesir (Büyükşehir) Kayseri (Büyükşehir), Kocaeli (Büyükşehir), Konya (Büyükşehir), Manisa (Büyükşehir), Sakarya (Büyükşehir), Samsun (Büyükşehir), Şanlıurfa (Büyükşehir), Trabzon (Büyükşehir) ve Denizli (Büyükşehir)"